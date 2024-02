Szokujące ceny biletów. Kibice pospadają z krzeseł

Kibice, którzy chcą obejrzeć mecze na żywo z pilskiego stadionu, muszą głęboko zajrzeć do kieszeni. Bilet normalny ma kosztować 45 złotych, a ulgowy 25 (ceny będą o 5 złotych tańsze, jeśli kibice kupią bilet stosunkowo wcześniej). Koszt programu wyniesie natomiast 15 złotych . Nie są to tanie wejściówki, jeśli weźmiemy pod uwagę, że drużyna z Piły wystartuje tylko w Krajowej Lidze Żużlowej (w dawnej II lidze).

Polonia Piła tłumaczy ceny biletów na mecze Krajowej Ligi Żużlowej

Na oficjalnej stronie klubu decyzję wytłumaczyli prezesi klubu: Dariusz Pućka i Dariusz Słowiński. - Jak wszyscy wiemy, wszystko wokół nas drożeje. Została podniesiona płaca minimalna, rosną koszty pracy, wzrastają ceny energii, dlatego my też jesteśmy zmuszeni podnieść ceny biletów. Jeżeli nasi kibice dokonają zakupu kilka dni wcześniej, to ceny tych biletów będą o 5 złotych tańsze - taka odpowiedź pojawiła się w wywiadzie udzielonym przez działaczy.



- Chcemy w ten sposób zachęcić wszystkich do zakupu biletów wcześniej, aby w dniu meczowym były jak najmniejsze kolejki do kas i wejście na stadion przebiegało maksymalnie sprawnie. Pamiętajmy, iż z powodu remontu kas, wejść na stadion będzie zdecydowanie mniej. Z tą decyzją czekaliśmy do końca na termin startu ligi i harmonogram prac remontowych na stadionie - dodali prezesi Polonii.