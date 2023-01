Szokująca dotacja dla klubu. Zapomnieli, że toną w długach?

O kwocie, która wprost ściga z nóg i można by nią obdzielić pewnie z pięć klubów i to nie w 1. Lidze Żużlowej, ale z pocałowaniem ręki wzięliby ją przedstawiciele ośrodków z PGE Ekstraligi z uśmiechem na ustach mówi na łamach WP sam prezydent miasta - Janusz Kubicki.

Blisko czterystamilionowy deficyt i rozpasanie na maksa

Żeby była jasność nikomu nie zazdroszczę, ale w czasach, gdy w Polsce panuje drożyzna, inflacja wykręca jakieś szalone cyfry, wiele gospodarstw domowych ledwo wiąże koniec z końcem, a chleb kosztuje prawie dziesięć złotych, przyznacie państwo, że rzucenie tak zawrotnej sumy na zawodowy sport, to czyste szaleństwo.

To nie ma nic wspólnego z moralnością i etycznością. Naprawdę zrozumiem człowieka, który napisze komentarz, że w zielonogórskim Ratuszu komuś spadł z sufitu na głowę kawałek tynku.

Z materiałów prasowych wynika, że Miasto Zielona Góra jest zadłużone na 382 miliony złotych. To dane na koniec 2022 roku. I niech mi teraz ktoś wytłumaczy, gdzie tu sens, gdzie logika, skąd wziął się tak rekordowy zastrzyk gotówki dla żużla? Gdy dopada nas kryzys, to raczej zaciskamy pasa, a nie udajemy, że żyjemy w idylli.

A może Zielona Góra jest jakąś mityczną krainą wspaniałości, polskim Monte Carlo, gdzie nie płaci się podatków, ludzie pławią się w luksusie i śpią na forsie, a ten dług, to tylko fejk news wypuszczony w eter dla zmylenia tropów?

Niedawno oburzaliśmy się, ż premier obiecał piłkarzom reprezentacji Polski i sztabowi szkoleniowemu ok. czterdzieści milionów do podziału za wyjście z grupy na Mundialu w Katarze. Z afery premiowej zrobiliśmy ogólnonarodową epopeję połączony z linczem na Lewandowskim i spółce. Krzyczeliśmy, że to obrzydliwe. Przy deszczu kasy, który spadnie na Falubaz mam podobny absmak.