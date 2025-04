Szokująca decyzja, później takie zaskoczenie. 1,5 miliona w kieszeni, ale to nie koniec

Zanim Michael Jepsen Jensen wygrał prestiżowe zawody MAXTO ITS IMME eksperci pukali się w głowę dowodząc, że przedłużanie kontraktu przez Bayersystem GKM Grudziądz z Duńczykiem było błędem. Twierdzono, że GKM powinien był zatrzymać Jasona Doyle’a, bo jednak taki mistrz, to gwarant dużej liczby punktów. W Grudziądzu, pomimo świetnych występów Doyle’a w ostatnich sparingach, twierdzą jednak inaczej.

Zauważyli, że Wadim Tarasienko ma o połowę mniejszy kontrakt

Skąd takie stanowisko? GKM gruntownie przeanalizował stronę ze statystykami. Kiedy zauważyli, że Doyle już trzeci sezon ma kłopot z wykręceniem średniej powyżej 2 punktów, a dodatkowo chce mieć lukratywną umowę, to uznali, że to nie ma sensu. Zauważyli, że taki Wadim Tarasienko robi więcej punktów od mistrza, a ma o połowę mniejszy kontrakt.

GKM Grudziądz na rezygnacji z Jasona Doyle'a zaoszczędził 1,5 miliona złotych

Z tego powodu nie bili się przesadnie mocno o Piotra Pawlickiego

Z tego samego względu GKM nie bił się przesadnie o Piotra Pawlickiego. Gdy okazało się, że Polak jest do wzięcia, to jedyną opcją była wymiana Pawlickiego na Jaimona Lidseya. Znowuż jednak szybko spojrzano do strony ze statystykami i wyszło, że Pawlicki miał niewiele lepszą od Australijczyka, a jego cena jest zdecydowanie wyższa. Kolejne 700-800 tysięcy (przy 150 punktach) zostało w kieszeni, zważywszy na to, że Pawlicki miał finalnie dostać we Włókniarzu 900 tysięcy za podpis i 9 tysięcy za punkt, a Lidsey będzie zarabiał 600 i 6 tysięcy.