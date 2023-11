Protasiewicz musiał odejmować trudne decyzje, ale Falubaz na tym nie ucierpiał

Dyrektor sportowy zielonogórzan w wywiadzie dla Radia Zielona Góra opowiedział o problemach, z którymi musiał zmagać się w trakcie rozgrywek. - Proszę sobie wyobrazić, że jest bieg nominowany. Jest pięciu zawodników, którzy pojechali bardzo dobrze, a muszę desygnować czterech. Trzeba jakoś przekazać informację. Pamiętajmy, że to jest praca, to są pieniądze tych zawodników. Oni z tego żyją - powiedział Protasiewicz.



- Nie wyobrażałem jednak sobie, aby zrzucać to na kogoś innego. Zawsze podchodziłem sam, rozmawiałem, przekazywałem swoje zdanie i podstawy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Też byłem po tej stronie i dąsałem się na trenera, krzywiłem i obrażałem. Wiem, jak to działa. Kiedy byłem zmieniany albo wystawiany z pola, z którego nie chciałem jechać, ale przebieg meczu obronił decyzję, to też potrafiłem podejść i powiedzieć "przepraszam, uniosłem się, miałeś rację". Były sytuacje, gdzie zawodnicy pyskowali, ale potrafię to wyciszyć, uspokoić, przeczekać aż najgorszy moment tych emocji opadnie. Później przyznawali rację - dodał.