Jego kariera stanęła pod znakiem zapytania

Szok! Wrócił na tor po złamaniu kręgosłupa

Jeśli Hansen faktycznie w równie szybkim tempie powróci do jazdy na poważnie, to w Rybniku zacznie się kłopot. Któryś z obcokrajowców będzie musiał zostać wypożyczony. Na ten moment wydaje się, że to jednak Hansen ma z tego grona najmniejsze szanse. Jeśli Kurtz i Tungate będą spełniać oczekiwania, to nie będzie mowy o pozbyciu się ich.