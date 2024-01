Szok. Wicemistrz świata pojedzie w 3. lidze!

Od kilku lat Fredrik Lindgren (namaszczony niegdyś na następcę Tony'ego Rickardssona), utrzymuje się w ścisłej czołówce żużlowców . Zdobył kilka medali indywidualnych mistrzostw świata, w ostatniej edycji dzielnie walczył z Bartoszem Zmarzlikiem, mając do końca niemal szansę na jego pokonanie (choć oczywiście pomogła mu dyskwalifikacja Polaka w Vojens). Finalnie skończył ze srebrem, co jest i tak wielkim sukcesem, bo po pierwsze nikt w tej chwili nie jest w stanie pokonać Zmarzlika, a po drugie jeszcze kilkanaście miesięcy temu Lindgren był w rozsypce zdrowotnej i rozważał zakończenie kariery.

Sensacyjną wiadomość podała Vikingarna Orebro, czyli klub z trzeciej ligi szwedzkiej, która jest półamatorska. Występują tam nawet zawodnicy po 60. roku życia, jak Marian Gheorge z Rumunii. Lindgren podpisał z tym klubem kontrakt! Oczywiście to jedynie umowa "grzecznościowa" . Nie mógł pozostać w Vastervik, bo miał zbyt wysoką średnią. Vikingarna daje mu szansę na start w indywidualnych mistrzostwach Szwecji, co jest dla Fredrika prestiżową sprawą. A sama obecność takiego zawodnika w klubie jest wielką sensacją.

Lindgren pojedzie w lidze? W klubie nawet nie śmią o tym śnić

Część kibiców zastanawia się, czy kiedykolwiek nadejdzie moment, w którym Lindgren wyjedzie na tor i stanie pod taśmą z rywalami z trzeciego poziomu rozgrywek. Prawdopodobnie wygrałby wszystkie biegi, nawet jadąc ze złamaną ręką, a w drugiej trzymając puszkę słynnych szwedzkich śledzi surstromming. Nikogo nie obrażając, są to zmagania przeznaczone głównie dla hobbystów, półamatorów i adeptów, którzy chcą jeździć dla zabawy, nauki czy przetarcia przed poważniejszymi zawodami. Można się łatwo domyślić, co by robił z nimi Lindgren.