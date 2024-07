Szok we Wrocławiu. Tego się nie spodziewali

To było kapitalne widowisko żużlowe we Wrocławiu! Żużlowcy Sparty Wrocław i Apatora Toruń dali kibicom możliwość obejrzenia kapitalnego spotkania, w którym nie brakowało dramaturgii, walki na dystansie i mijanek, a także - niestety upadków. Kiedy dodamy do tego wszystkiego fakt, że Maciej Janowski walczył z czasem, by w ogóle zdążyć na mecz, można uznać to spotkanie za kompletne. W obliczu słabej formy Apatora Toruń na wyjazdach, wrocławscy kibice przeżyli szok, bo stracili punkt bonusowy, który był z kolei celem minimum Piotra Barona na piątkowe spotkanie.