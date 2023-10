Szok we Włoszech. Dziecko upokorzyło dorosłych zawodników

14-letni Zorko został dopuszczony do mistrzostw Włoch, choć nie ma wymaganego wieku i wciąż ściga się na motocyklach o pojemności 250 cc. Mimo tego Gregor Zorko bez większych problemów pokonał kilku reprezentantów Włoch, ośmieszając ich kompletnie. Oczywiście żaden nie prezentuje jakiegoś specjalnie wysokiego poziomu, ale przegrać z 14-letnim chłopcem, jadącym na sprzęcie o pojemności dwukrotnie mniejszej? To jest po prostu wstyd, niezależnie od wszystkiego. Z pewnością ci żużlowcy powinni zastanowić się, co dalej z ich "karierami" i czy to wszystko ma sens.