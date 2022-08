Takiego numeru jaki wywinęła Moje Bermudy Stal Gorzów w pierwszym ćwierćfinałowym meczu PGE Ekstraligi w Toruniu nikt się nie spodziewał. Ekipa Stanisława Chomskiego pojawiła się w grodzie Kopernika bez swoich trzech armat, a mimo to osiągnęła w starciu z For Nature Solutions Apatorem sensacyjny wynik. Porażka 44:46 jest dla nich jak zwycięstwo. Kibice gospodarzy jeszcze długo po zakończeniu zawodów zbierali szczęki z podłóg, nie dowierzając, w to co zobaczyli na Motoarenie.