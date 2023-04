Szok w Częstochowie! Ten człowiek to geniusz

Mecz Włókniarza Częstochowy ze Stalą Gorzów to było istne show w wykonaniu Duńczyków! Anders Thomsen, Leon Madsen oraz Mikkel Michelsen to trójka zawodników, których nazwiska kibice wykrzykiwali najgłośniej na częstochowskim stadionie. W pierwszym meczu trzeciej kolejki PGE Ekstraligi Włókniarz zremisował ze Stalą Gorzów, a to wszystko dzięki fantastycznym harcom taktycznym Stanisława Chomskiego. Wynik spotkania rozstrzygnął się dopiero w ostatnim wyścigu dnia! Stanisław Chomski na ten moment to menedżer numer 1 w Polsce i jedyny, który potrafi w pełni wykorzystać potencjał swojego zespołu!