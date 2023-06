Hit 1. Ligi na pewno nie zawiódł . W tym meczu było praktycznie wszystko może oprócz krwi i łez, dlatego ten kto wolał spędzić tę słoneczną niedzielę na stadionie zamiast udać się nad wodę lub poleżeć plackiem w ogródku, wracał do domu z poczuciem zadowolenia, że dostał naprawdę porządną rozrywkę.

Dream team z Zielonej Góry przypomina w tym sezonie wysokiej jakości walec. Niszczy każdego rywala, którego napotka na swojej drodze. Do meczu w Bydgoszczy Enea Falubaz przechodził bowiem rundę zasadniczą suchą stopą, nie notując żadnej porażki.

Becker wylądował w szpitalu

Spotkanie reklamowane jako przedsmak finału, próba do prężenia muskułów i wypracowania małej przewagi psychologicznej przed najważniejszą częścią sezonu. W play-off zaczynamy przecież od zera i rudna zasadnicza przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.

Jacek Woźniak chyba jednak niespecjalnie z tego powodu rozdzierał szaty. Na rezerwie czekał uniwersalny żołnierz, absolutny dominator na zapleczu PGE Ekstraligi - Wiktor Przyjemski. Genialny nastolatek, któremu do stóp miliony rzucają najbogatsze kluby w Polsce w pięciu ostatnich spotkaniach stracił tylko punkt. To jakiś kosmos. I z galaktyki na ziemię nie wrócił. Do czasu.