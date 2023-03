Szok. Pokażą cały cykl dla jednego zawodnika!

Słowacja jest zakochana w hokeju na lodzie i to właśnie ta dyscyplina przyciąga największe rzesze kibiców . Nasi południowi sąsiedzi mają sporo sukcesów, byli nawet mistrzami olimpijskimi. Poza hokejem lubią też inne drużynowe sporty, piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę. Tam jednak z wyjątkiem pojedynczych zawodników jakichś większych sukcesów nie mają. Są średniakami, czasami potrafią napsuć krwi tym najlepszym. Nie ma nawet sensu porównywać do tego, co potrafią zrobić słowaccy hokeiści .

Szok. Pokażą GP tylko dla niego

Przypomnijmy, że w żadnym kanale otwartym w naszym kraju nie da się obejrzeć całego Grand Prix na żywo. To dość kuriozalnie brzmi, bo przecież to my w dużym stopniu utrzymujemy tę dyscyplinę na świecie. Tymczasem Słowacy trochę zagrali nam na nosie. Oni pokażą występy swojego jednego zawodnika, podczas gdy my nie zobaczymy występów trzech kandydatów do medalu, jeśli za to nie zapłacimy dodatkowo. Sytuacja bez precedensu, która powinna jednak dać niektórym do myślenia.