Szok! Już prowadzą rozmowy pod kątem sezonu 2025!

Do rozpoczęcia sezonu 2024 pozostało jeszcze pół roku, a tymczasem For Nature Solutions KS Apator prowadzi już rozmowy z zawodnikami pod kątem... zmagań w PGE Ekstralidze 2025. Dotyczy to oczywiście obecnych żużlowców Apatora. Negocjacje potwierdził właściciel toruńskiego klubu - Przemysław Termiński.