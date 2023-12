Szok! Gwiazda telewizyjna pomyliła sportową legendę z papieżem [FELIETON]

- Przyglądam się i nie wierzę. Ma twarz naszego papieża. O co chodzi? – pytał mnie Patryk Mikuciuk. - To Andrzej Huszcza. Nasza żyjąca legenda i historia żużla w Winnym Grodzie – odparłem. To, że Andrzej zawsze był uczciwy, koleżeński i nie tylko na torze, to wiadomo, ale że papież? Święty? To dopiero nowina. Nigdy nawet nie zauważyłem takiego podobieństwa, ale inaczej jak się zna człowieka i widzi często, a co innego jak ktoś z zewnątrz ocenia - pisze w swoim felietonie był prezes Falubazu Zielona Góra, poseł Robert Dowhan.