Szok. Gwiazda nie chce żadnych pieniędzy od klubu

Sprawę opisał szwedzki Aftonbladet, który dokładnie przyjrzał się całej sytuacji. Lindbaeck nie chcąc dobijać klubu, w którym spędził zdecydowaną większość kariery, postanowił darować zaległości. Odchodzi jednak z Masarny, a to już jest sporym ciosem, głównie wizerunkowym. Antonio był ostatnim sensownym żużlowcem, który został na pokładzie, po tym jak na jaw wyszły problemy Masarny. Klub nie płaci, ma długi, ale przystąpi do ligi w nadchodzącym sezonie. Niemniej jego skład praktycznie nie istnieje, bo wszyscy dobrzy zawodnicy odeszli. Trudno spodziewać się jakiejkolwiek poprawy.

Lindbaeck zaś pojedzie dla ligowego rywala Masarny, Rospiggarny Hallstavik. Dla tego żużlowca sezon 2023 będzie kolejną już próbą powrotu do siebie i swojej formy. Ostatnie lata to u niego sinusoida. Teraz zmienił klub zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. Nad Wisłą pozostał w tym samym województwie i nawet jego rejonie, ale zamienił Gniezno na Poznań. Jeśli jednak chce być poważnie traktowanym, musi przede wszystkim zmienić podejście do życia. Pisaliśmy już wiele razy o jego problemach z prawem, więc nie ma sensu tego powtarzać.