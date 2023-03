Szok. Boją się o największy turniej

GP w Cardiff zawsze było czymś, co elektryzowało fanów żużla nie tylko w Wielkiej Brytanii. To był najlepszy turniej w roku, z fantastyczną oprawą i pełnym, wielkim stadionem. Po tym jednak zostały już tylko wspomnienia, bo obecnie runda w Cardiff nie cieszy się już takim zainteresowaniem . Rok temu pustki na trybunach były bardzo widoczne. I to nawet mimo tego, że angielscy żużlowcy w ostatnich latach znacznie lepiej sobie radzą. To już nie jest tylko Tai Woffinden .

Dwie najważniejsze rundy będą klęską?

Pamiętajmy, że póki co również GP w Warszawie zapowiada się na porażkę. Mamy początek marca, a sprzedano ledwie 30 tysięcy biletów, co w porównaniu do lat ubiegłych jest wynikiem bardzo kiepskim. Oczywiście być może teraz sprzedaż będzie lepsza, bo oficjalnie wiemy że turniej jest niezagrożony. Wcześniej były wątpliwości ze względu na słynną już usterkę dachu na Stadionie Narodowym. Tej jednak już nie ma, więc można bezpiecznie rozegrać zawody. Pytanie, czy to zachęci kibiców do pójścia.