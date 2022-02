Szlifierz diamentów na dwóch etatach. Ta delegacja przyniesie miliony

Dariusz Ostafiński Żużel

Ma rękę do młodzieży, zawodnicy chcą z nim pracować, bo uważają, że u niego rozwiną skrzydła – tak mówi się i pisze o Adamie Skórnickim. Po sezonie 2021 chciał go nawet eWinner Apator Toruń, ale szkoleniowiec został w Orle Łódź. A teraz Orzeł oddelegował go do pracy w szkółce Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz.

Zdjęcie Adam Skórnicki i Luke Becker / Mateusz Biskup / Flipper Jarosław Pabijan