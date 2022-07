Szli łeb w łeb, teraz dzieli ich przepaść

To była być może najlepsza młodzieżowa para w historii ligi. Smektała i Kubera byli niezwykle ważny dla Unii, która na kilka lat zdominowała krajowe podwórko. W dużej mierze także dzięki temu, że zdolni juniorzy jeździli za zawodzących seniorów. Dodajmy, że zawodzących bardzo rzadko. Unia miała wówczas skład, w którym próżno było szukać słabych punktów.

Często zdarzały się mecze, w których wspomniany duet zdobywał kilkanaście punktów dla klubu. To była niesamowita wartość dla drużyny. Z taką Unią dało się raz kiedyś wygrać, ale nie było szans jej zdetronizować. Leszno straciło miano ligowego hegemona, gdy Smektała i Kubera odeszli do grona seniorów. I nieoczekiwanie odeszli także z klubu.

Krzystyniak: To był błąd Smektały

Po sezonie 2020 obaj wychowankowie zadecydowali, że odchodzą z Leszna. Smektała poszedł do Włókniarza, a Kubera do Motoru. I efekty są takie, że drugi z nich wyrósł na gwiazdę światowego żużla, a pierwszy jeździ tak, że nikt go nie poznaje.

- Powiem szczerze, że obawiałem się o Bartka. On zrobił błąd, odchodząc z Unii. I teraz musi jak najszybciej wrócić. Sądzę, że we Włókniarzu raczej nie będą chcieli go zostawić. Tym bardziej, że nie będzie już mógł jeździć jako U-24. W przypadku Kubery byłem spokojniejszy. To taki zadzior, chłopak jeżdżący ofensywnie. Zapewne podobny jest w życiu. Zdecydowany, stanowczy. Ale przy tym mądry i wyważony. Bartek też jest inteligentnym chłopakiem, ale jeździ inaczej niż Dominik - uważa Jan Krzystyniak.

Dlaczego wszyscy wyprzedzają Smektałę?

Dla byłego mistrza świata juniorów najgorsze jest to, jak wiele pozycji traci na dystansie. Jest jednym z najczęściej wyprzedzanych. Często spada z pierwszej na ostatnią lokatę. Tego kiedyś u niego nie było. - Smektała to typ startowca. W gronie młodzieżowym uciekał i tyle go widzieli. Wśród seniorów jest inaczej. Bartek jeździ defensywnie, rywale wiedzą że musi się bronić przez większość trasy i w końcu się pomyli. Aż szkoda patrzeć na te utraty pozycji, bo to naprawdę musi frustrować - mówi nam były żużlowiec.