Szkolą na potęgę. I właśnie dostali karę za … brak szkolenia

Fogo Unia Leszno może mówić o wielkim pechu

Pech chciał, że normy na 2022 nie wypełniła Fogo Unia Leszno , która za szkolenie jest chwalona, a młodych, zdolnych zawodników jest tam tylu, że można by obdzielić nimi kilka innych klubów.

- Do spełnienia wymogów zabrakło nam dwóch zawodników w klasie 500cc - wyjaśnia nam menadżer Piotr Baron. - Szkoliliśmy ich, ale do egzaminu na certyfikat adept podchodzi po ukończeniu 15. roku życia. Pech chciał, że dwóch naszych zawodników świętowało urodziny, jeden w październiku, drugi w listopadzie, a egzaminy były robione wcześniej. Będą mogli zdawać dopiero w tym roku.

To jest naprawdę pech, bo Unia ma w tej chwili największą liczbę wychowanków w Polsce. W gronie ośmiu juniorów jest wielki talent Damian Ratajczak, ale są też inni zawodnicy. O kilku z nich już biją się inne kluby. Falubaz Zielona Góra chce wypożyczyć Maksyma Borowiaka. ROW Rybnik jest zainteresowany Antonim Menclem.

Szybka kontra. Wpadli na minę. Co dalej z nimi? WIDEO

Szybka kontra. Wpadli na minę. Co dalej z nimi? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Fogo Unia Leszno chce napisać odwołanie

Unia chce napisać odwołanie od nałożonej kary, bo rokrocznie przeznacza olbrzymie pieniądze na szkolenie. I robi to dobrze. To nie jest tak, że klub wypuszcza na rynek sztuki. Taki Dominik Kubera jest dziś gwiazdą Motoru Lublin. Bartosz Smektała, który właśnie wrócił do Leszna z Włókniarza Częstochowa, zdobył tytuł mistrza świata juniorów. Wychowankowie Unii jeżdżą w wielu klubach w Polsce.