Szczere wyznanie gwiazdora. Wyrzucił to z siebie

Nie jest łatwo, bo uczymy się tego toru. Mamy nowych, "starych" toromistrzów. Też od rana siedzę przy tym torze po to, by móc coś podpowiedzieć i po to, by móc coś przekazać moim kolegom. Podczas meczu spadł deszcz, ale on nam chyba nawet pomógł. Stresowałem się podczas zawodów, czułem się jak junior, bo zależało mi na tym, by wszystko się ułożyło. Obroniliśmy się przed spadkiem i wszyscy zaczęli rozmawiać o play-offach. Wiedziałem, że jest to możliwe. Mamy cały zespół, cały skład, więc zupełnie inaczej się jeździ. Brakowało nam toru, by był taki sam, jak na treningu i żeby można było się na nim fajnie ścigać. Wyszło trochę inaczej, niż przypuszczaliśmy, ale zważając na deszcz było dobrze

~ wyznał Janusz Kołodziej