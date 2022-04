Szczere wyrazy współczucia dla bukmacherów

Wojciech Kulak Żużel

Dwudniowy maraton spotkań to chyba marzenie każdego kibica. Taką atrakcję własnym sympatykom w najbliższych dniach zafundują żużlowcy Cellfast Wilków Krosno oraz Orła Łódź. Obie drużyny zmierzą się bowiem z zupełnie innymi rywalami w ciągu dwóch dób. Co prawda do angielskich dwumeczów w dni świąteczne jeszcze wciąż daleko, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.

Zdjęcie Amdrzej Lebiediew i Tobiasz Musielak / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix