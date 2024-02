Szczere słowa polskiego sportowca. Musiał na to czekać do osiemnastego roku życia

Start Gniezno. Kevin Fajfer czołowym krajowym seniorem w Krajowej Lidze Żużlowej?

Nasz rozmówca o swoich indywidualnych marzeniach nie chce za dużo mówić . - Jest ich sporo do wykonania, ale nie chcę o tym rozmawiać, bo marzenia są tylko dla mnie. Wiem, co muszę robić, żeby te marzenia spełniać i cieszyć się jazdą. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży - szybko ucina żużlowiec. - Jak najbardziej chcę być jednym z lepszych krajowych zawodników w KLŻ - dodaje. Ostatni rok Fajfer spędził w Metalkas 2. Ekstralidze (średnia 1,460 pkt/bieg). O niebo lepiej było w sezonie 2022, właśnie na trzecim szczeblu rozgrywkowym, kiedy młodszy kuzyn Oskara Fajfera zajął 20. miejsce spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników 1,821 pkt/bieg), będąc członkiem drużyny, która wywalczyła awans . - Drużyny były mocniejsze niż w zeszłym sezonie, więc średnie mocno uciekały. Dwa lata wstecz były cztery wyrównane zespoły, nie było wiadomo, które miejsce się zajmie, a w play-off wszystko zaczynało się od nowa - tłumaczy.

Kevin Fajfer nie był skazany na żużel. Długo miał szlaban

Nowo-stary zawodnik Startu Gniezno zaczynał jeździć na żużlu znacznie później niż większość zawodników. Zgodzić się na to nie chciał się jego ojciec - Adam, który był żużlowcem w latach 1990-2005. Startował dla klubów z Gniezna, Gdańska, Ostrowa oraz Grudziądza. - Sam jeździł, więc wie, jak smakuje ten sport. To nie jest tylko poklepywanie po plecach, można zrobić sobie krzywdę. Tata odradzał mi jazdę, nawet gdy skończyłem 18 lat. Wtedy decydowałem już sam. Byłem zdeterminowany, aby spróbować - opisuje sytuację 25-latek.



Ten polski klub się odradza. Podpisali kolejną ważną umowę



- Później tata przymknął na to oko, a także pomagał, żebym jeździł jak najlepiej. Spróbowałem i cieszę się, że dalej jestem w tym sporcie. Bardzo późno rozpocząłem swoją przygodę, więc w czasach juniorskich miałem bardzo dużo do nadrobienia. Żużel nie jest takim sportem, jak piłka nożna, gdzie kupisz sobie buty i będziesz grał. Tutaj wiele czynników składa się na wynik. Potrzebne jest doświadczenie. Mogę się cieszyć z tego, co jest. Niektórzy koledzy zaczynali w wieku 13-14 lat, a już nie startują - kontynuuje Fajfer.