Szczere słowa gwiazdy. Tego sobie nie wyobraża

Niespodziewany awans

Pomimo tego 30-latek może być z siebie zadowolony, a wręcz dumny. Mając poważną kontuzję uda zaryzykował i wystąpił w Grand Prix Challenge w Gislaved. Ryzyko się opłaciło i awansował do cyklu mistrzostw świata. Tym samym uczynił to, o czym jeszcze parę lat temu nikt by nie pomyślał. Teraz czeka go ogromne wyzwanie, aby pokazać się z jak najlepszej strony w elitarnym gronie.