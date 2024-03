Szalony pomysł! Rewolucja w mistrzostwach świata?

To może być rewolucja w żużlowych mistrzostwach świata, bo kobiety mówią jednym głosem. Chcą mistrzostw świata, w których rywalizować miałaby tylko płeć piękna. Jeszcze kilka sezonów temu to było nie do pomyślenia, ale coraz więcej kobiet łapie za kierownicę motocykla żużlowego i próbuje swoich sił. – Tak dla zawodów, w których ścigają się tylko kobiety – mówi członek jury FIM, Darija Pavlic.