Szalony pomysł. Niemiec z dziką kartą w Polsce

Norick Blodorn, to ma być recepta na dużą sprzedaż wejściówek na Grand Prix w Gorzowie za zachodnią granicą. Stal Gorzów, organizator turnieju właśnie walczy o to, żeby Niemcom sprzedać tyle wejściówek, ile się da. Tegoroczny budżet Stali jest szacowany na 20 milionów, więc każdy grosz się liczy.

Blodorn przyciągnie kibiców, jak kiedyś Smolinski

- Zacznę od tego, że dla mnie czymś naturalnym jest to, że jak ktoś ma blisko do granicy i do Berlina, to robi takie działania marketingowe, żeby to wykorzystać - mówi nam prezes Stali Waldemar Sadowski.