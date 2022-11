Mikkel Michelsen w listopadzie tego roku był jednym z głównych bohaterów okienka transferowego. Duńczyk po fenomenalnej jeździe zakończonej tytułem drużynowego mistrza kraju dla Motoru Lublin zdecydował się na opuszczenie tego klubu i przenosiny do zielona-energia.com Włókniarza . Zawodnik zrobił to podobno nie bez powodu, ponieważ na wschód kraju ma zawitać Bartosz Zmarzlik, a bycie w cieniu najlepszego żużlowca świata go nie interesuje. W Częstochowie z kolei będzie ścigał się między innymi u boku rodaka - Mikkela Michelsena.

Nie minęło kilka tygodni od oficjalnego ogłoszenia transferu i nowy nabytek już zdążył zaimponować swoim nowym kibicom. Zaczęło się od szpileczki wbitej w Motor i filmiku z motywem lotniska (to właśnie na lotnisku przedstawiono Bartosza Zmarzlika, Fredrika Lindgrena oraz Jacka Holdera w Motorze). Teraz zaś na Instagramie klub z Częstochowy pochwalił się filmikiem, w którym sam zawodnik opowiada, że łączy przyjemne z pożytecznym i poza odpoczywaniem przygotowuje się do zmagań. - Ciężko pracuję. Jeżdżę na motocrossie, chodzę na siłownię, biegam jeżdżę na rowerze i trzymam formę - wymienił swoje obowiązki Michelsen.

Nietypowa pobudka w Meksyku

Para miała też już okazję spróbować paru lokalnych specjałów. Oboje wybrali się bowiem do jednej z pobliskich restauracji z okazji popularnego w Stanach Zjednoczonych święta dziękczynienia. - Spędzam ten dzień z moją przepiękną dziewczyną w Tulum - cieszył się na Instagramie nowy nabytek zielona-energia.com Włókniarza. Do idealnego humoru brakuje mu więc chyba tylko nieco lepszej postawy reprezentacji Danii na obecnie trwającym mundialu. Christian Eriksen i spółka znaleźli się pod ścianą i jeśli w środę nie pokonają Australii, to przedwcześnie wrócą do ojczyzny.