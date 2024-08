Szał w polskim klubie. Byli już na granicy, teraz padnie rekord

Jako pierwsi pokonali mistrzów z Lublina

Nagle krytykowany Apator jako pierwszy w tym roku pokonał rozpędzony Orlen Oil Motor Lublin . Następnie drużyna wydarła ważny punkt bonusowy na trudnym terenie we Wrocławiu, by w ubiegły weekend wygrać także z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Podczas trzech ostatnich spotkań zdobyli 5 cennych punktów, a ich sytuacja w tabeli gwałtownie się zmieniła.

Teraz znajdują się na czwartym miejscu, będąc praktycznie pewnym udziału w fazie play-off. Dostrzegli to także kibice, którzy w ubiegłą niedzielę wypełnili Motoarenę w liczbie ponad 10 tysięcy osób. Do tej pory najwięcej widzów przybyło na spotkanie z Falubazem, bo aż 12,6 tysiąca. Było to jednak jeszcze przed najtrudniejszym okresem, a i sama marka klubu i historie sprzed lat zrobiły swoje.