"Szach-mat!" legendarnego klubu. Wielka niespodzianka, tym ruchem wszystkich zaskoczą

Autona Unia Tarnów po awansie do Metalkas 2. Ekstraligi zbudowała skład na miarę możliwości finansowych klubu. Zakontraktowani zawodnicy, przynajmniej na papierze, nie rzucają na kolana i beniaminek jest jednym z kandydatów do spadku. Prezes Kamil Góral w rozmowie z Interia Sport apeluje jednak o to, by nie skreślać Ukraińca Marko Lewiszyna. - Grono ekspertów go nie docenia. Marko może być objawieniem ligi - mówi działacz, który w ostatnich miesiącach uratował trzykrotnego Drużynowego Mistrza Polski przed upadkiem.