Sytuacja bez precedensu. Trener sam powołał się na żużlowy mundial

Długo musieli czekać kibice na powrót Drużynowego Pucharu Świata do żużlowego kalendarza . Impreza w sezonie 2018 po całkowitej dominacji Polaków została zmieniona na Speedway of Nations, czyli jazdę duetów, która naszym rodakom nie wychodziła tak dobrze jak pełnoprawna "drużynówka". W nowej formule "biało-czerwoni" potrafili zdobyć co najwyżej srebrny medal, a ostatnią edycję zakończyli między innymi za Czechami. O ile w naszym kraju przeżywaliśmy ogromny zawód, o tyle inne nacje w tym czasie odniosły historyczne sukcesy. Złoto wywalczyli między innymi Brytyjczycy czy Australijczycy.

Dwa wyżej wymienione państwa również chcą powalczyć we Wrocławiu o prestiżowe trofeum Ove Fundina. Selekcjonerzy posłali do boju swoje największe gwiazdy, które jeżeli będą miały swój dzień, to z pewnością napsują krwi faworyzowanym gospodarzom zawodów. Ciekawy skład wystawili również Duńczycy, a to za sprawą tego, że znalazł się w nim Nicki Pedersen. Doświadczony żużlowiec pełni od kilku miesięcy funkcję selekcjonera i postanowił powołać samego siebie.