System za miliony do reklamacji. Polskie kluby z wielkim problemem

Jak wytłumaczyć potencjalnym sponsorom, że mogą wyjść ze stadionu z niczym? Jak pozyskać telewizję chętną zapłacić za prawa do transmisji, skoro każdy odwołany mecz kosztuje ją 30 tysięcy złotych? Kiedyś odwoływanie i przekładanie meczów było plagą żużla. Po opadach deszczu tory często przypominały grzęzawiska i nie dało się nic z tym zrobić. Przygotowanie nawierzchni po opadach do bezpiecznej jazdy było często niemożliwe. Od kilku lat kluby wiedząc o złych prognozach, przykrywają tory plandekami. Po przejściu opadów plandeki składają, a kibice mogą się wygodnie rozsiadać na trybunach w oczekiwaniu na żużlowy mecz.

Przy nawałnicy nie działa. Można łódką pływać

System z plandekami to część większego pomysłu żużlowej PGE Ekstraligi. Każdy klub musiał nie tylko zakupić plandekę, ale i zbudować odwodnienie liniowe, żeby można było deszczówkę szybko odprowadzić ze stadionu. Koszt jednej takiej plandeki to około 200 tysięcy złotych (ostateczny koszt zależy od wielkości toru, który trzeba przykryć), do tego dochodzi blisko milion złotych za odwodnienie. Przy ośmiu klubach daje to kwoty rzędu 10 milionów złotych.