Betard Sparta Wrocław sprzedała wszystkie bilety na inaugurację sezonu. Stadion Olimpijski będzie szczelnie wypełniony, co oznacza 13,5 tysiąca na trybunach. Swoją drogą gospodarze obiektu nie pierwszy raz przekonali się, że jest on za mały. System rezerwacji przed spotkaniem z Unią Leszno zwariował prawie tak samo mocno, jak przed finałem 2021 z Motorem Lublin. Wtedy chętnych na bilety było 80 tysięcy. Teraz może nie aż tyle, ale jakby stadion mieścił 40 tysięcy, to wszystkie bilety by poszły.