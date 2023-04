W Tarnowie zapachnie Katarem

Tarnów to jedno z miast w Małopolsce, które weźmie na swoje barki organizację poszczególnych zawodów. Na te potrzeby magistrat otrzymał blisko 100 milionów złotych, które są niezbędne, aby dostosować do wymagań wszystkie obiekty.

Przygotowania do zbliżającej się imprezy ruszyły już dobry czas temu pełną parą. Trwają prace nad obiektami, na których odbywać się będą zawody plażowej piłki nożnej i ręcznej oraz wspinaczki sportowej i badmintona. Nieopodal stadionu żużlowego toczą się prace związane ze zbudowaniem kompleksu sportów plażowych. Powstanie m.in. specjalna trybuna, która pomieści około tysiąc kibiców.

Największą ciekawostkę stanowi fakt, że na terenie Akademii Nauk Stosowanych planuje się rozegranie zawodów wspinaczkowych. Na te potrzeby zbudowana zostanie specjalna ściana oraz trybuna dla kibiców. Będzie to jednak tymczasowe rozwiązanie, bo konstrukcja po zakończeniu Igrzysk zostanie rozebrana. Podobnie więc sprawa miała się z niektórymi stadionami podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze. Tam również nie brakowało rozwiązań stworzonych na potrzebę chwili.

Problemu nie będzie za to z badmintonem. Ten odbędzie się na nowoczesnej hali "Jaskółka", na której na co dzień swoje mecze rozgrywają m.in. piłkarze ręczni w ramach SuperLigi.

Żużlowy klub spogląda na inwestycje z zazdrością

Prace nad budową obiektów w Tarnowie toczą się m.in. nieopodal stadionu żużlowego, na którym na co dzień trenuje i rozgrywa swoje mecze w ramach 2. Ligi Żużlowej miejscowa Unia. Dla miasta i lokalnej społeczności to niezwykle ważna dyscyplina, a dla niektórych nawet ta najważniejsza. Unia to bowiem utytułowany klub, który jeszcze kilka lat temu zdobywał seryjnie medale w PGE Ekstralidze. W ostatnich dwóch dekadach drużyna sięgała trzykrotnie po Drużynowe Mistrzostwo Polski.