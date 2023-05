Sypią się jak domek z kart. Tylko on mógł im pomóc

Stało się! Adrian Miedziński po ponad rocznej przerwie oficjalnie powrócił dziś do PGE Ekstraligi. Na utytułowanego Polaka skusiła się Fogo Unia Leszno, która akurat spośród wszystkich ekip z najwyższej klasy rozgrywkowej znajduje się w największej potrzebie. Piotr Baron od paru tygodni nie może bowiem skorzystać z Chrisa Holdera, a na domiar złego jego ukraiński zastępca, Nazar Parnicki, eliminacje do indywidualnych mistrzostw świata juniorów zakończył z kontuzją. 37-latek w nowym zespole zadebiutuje w najbliższą niedzielę. Na tę chwilę nie znajdziemy go w meczowym zestawieniu, jednak niemal na pewno zajmie on miejsce Maurice’a Browna i zaprezentuje się z trójką na plecach. - Tam ludzie płacą za bilety, więc trzeba jechać składem, który powalczy o dobry wynik - mówił niedawno na naszych łamach szkoleniowiec ekipy z Wielkopolski.