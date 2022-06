Synek Zmarzlika narobił na podium niezłego zamieszania

Widok Bartosza Zmarzlika z synem już stał się przedmiotem żartów. Znany z luźnego podejścia do żużla twitterowy profil Awangarda Żużlowa wrzucił screena z podium i opisał go słowami: ten chłop na trzecim, co wygrał dzieciaka zamiast pucharu.

Wejście Zmarzlika z synem na podium narobiło niezłego zamieszania

Oberwało się też Maciejowi Janowskiemu, który jeszcze przed gorzowską rundą zajmował drugie miejsce w klasyfikacji przejściowej Grand Prix, ale znowu wypadł blado i spadł na czwarte miejsce. W sieci pojawił się mem, że Janowski i Antoni Zmarzlik mają po jednym podium w tym sezonie. Bartosz Zmarzlik zdecydowanie nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wielkiego zamieszania narobi, wchodząc na podium z synem na rękach.

Dobrze jednak, że Antek zniknął z podium tuż po wręczeniu pucharów. Za chwilę bowiem przyniesiono szampany, z którymi zawodnicy niemiłosiernie się namordowali. Nie potrafili ich otworzyć, choć po kilka razy uderzali nimi w podium. Korek za nic w świecie nie chciał wystrzelić, W końcu jednak szampany wystrzeliły, a Zmarzlik z drugim w GP Gorzowa Martinem Vaculikiem wlali zawartość swoich butelek pod kombinezon tego pierwszego, czyli Andersa Thomsena.

Życie synka Zmarzlika możemy oglądać w mediach społecznościowych

Wróćmy jednak do Antoniego Zmarzlika, którego pojawienie się skłoniło też do wielu refleksji komentujących zawody Michała Korościela i Rafała Lewickiego. Wspominali Szymona Woźniaka, który po wygranym finale IMP pojawił się na podium z córeczkami. Mówili też, że Antoś ma już swój mały motorek. Zapomnieli o Tomaszu Gollobie, który czasem zabierał na podium córeczkę Wiktorię. Fakt, była ona wtedy starsza niż Antoś i córeczki Woźniaka.

Swoją drogą Antoni, to już teraz najbardziej znany żużlowy dzieciak w Polsce. Ze zdjęć w mediach społecznościowych można sobie stworzyć album z jego życia. Pierwsza fotka, jaką można znaleźć, została zrobiona w szpitalu tuż po porodzie. Widzimy na niej Antosia ze szczęśliwymi rodzicami. W sobotę przekonaliśmy się, że nic się nie zmieniło. Poza tym, że chłopak urósł.