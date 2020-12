Syn znanego żużlowca Wardzały na razie bez zgody ojca na treningi. Boją się o jego zdrowie?

Robert Wardzała, były żużlowiec a obecnie polityk ma o czym myśleć. Jego 17-letni syn Piotr też chciałby jeździć na żużlu. W Unii Tarnów mówią, że od jakiegoś czasu nie trenuje, bo nie dostał zgody rodziców, w tym ojca. Wardzała senior tłumaczy nam, że to nie tak, że decyzja o wstąpieniu do szkółki wymaga głębszego namysłu. Stwierdza, że syn musi być świadom wyrzeczeń (jest wysoki, co oznacza życie na diecie), a wtedy dostanie zgodę.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w rodzinie Wardzałów jest długa żużlowa tradycja. Ten sport uprawiał Marian Wardzała, dziadek Piotra, a także jego tata Robert. Piotr, jeśli dalej będzie miał chęci, a nic się nie zmieni, to będzie musiał czekać, aż osiągnie pełnoletniość. Wtedy nie będzie musiał rodziców o nic pytać.

Robert Wardzała wyjaśnia nam, że z tym brakiem zgody, to nie jest tak, jak mówią w klubie. Tłumaczy, że wciąż dyskutują w rodzinnym gronie, co z tym zrobić. Piotrem opiekował się dziadek Marian, a Robert przyglądał się wszystkiemu z boku. - Wstąpienie do szkółki, to już poważna sprawa. Każdy rodzic, zwłaszcza ten, który sam uprawiał jakąś dyscyplinę sportu, wie, że to trudny i niebezpieczny kawałek chleba. Piotrek musi być świadom tego, co go czeka. On jest jak na żużlowca wysoki, mierzy ponad 170 centymetrów. Tomek Gollob jest podobnego wzrostu, a jak był na szczycie, to musiał zejść z wagą do 65 kilogramów. Jak zdjął koszulkę, to było widać wszystkie żebra - mówi nam tata kandydata na żużlowca.

Faktem jest, że w obecnym żużlu wzrost, a co za tym idzie masa zawodnika, mają olbrzymie znaczenie. Znacznie większe niż wtedy, kiedy Gollob zdobywał w 2010 roku złoto. Nie jest tajemnicą, że wielu wysokich zawodników chcąc nadążyć za niższymi, żyje na surowej diecie. Często jest to tylko zupa i na tym koniec. Swego czasu Janusz Kołodziej odchudził się tak mocno, że nie miał siły i spadał z motocykla. Teraz słyszy się o przypadkach bulimii u żużlowców, choć głośno się o tym nie mówi.

Tata Piotra wie, że jego syn, chcąc się bić z najlepszymi, też będzie musiał wybierać, co może, a czego nie powinien jeść. Do tego dojdzie ogromna praca fizyczna i wielkie nakłady finansowe, bo żużel to jest drogi sport. - Piotr musi się zastanowić, czy w jego przypadku to wszystko ma sens. Jeśli uzna, że tak, to zgodę dostanie. Dodatkową wątpliwość nasuwają treningi w pandemii. To dla nas wszystkich trudny czas. Gdy się skończy, raz jeszcze spojrzymy na całą sprawę - kwituje Robert Wardzała.