Syn znanego polityka idzie w jego ślady. Czy to się uda?

Wardzała nie wyraził zgody na treningi syna

Piotr Wardzała, mimo sporych chęci, musiał osiągnąć pełnoletniość, aby rozpocząć jazdę na żużlu. Wcześniej zgody na treningi nie wyrażali jego rodzice, a zwłaszcza ojciec. Młody zawodnik dopiął swego dopiero po 18. urodzinach, zgłaszając się do trenera Stanisława Burzy. W wieku 20 lat (w czerwcu 2023) zdał licencję żużlową i jest już pełnoprawnym zawodnikiem Grupa Azoty Unii Tarnów, zespołu występującego w Krajowej Lidze Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce).



W tarnowskim środowisku słyszymy, że Wardzale nie można odmówić zaangażowania. Ma chęci, zbiera doświadczenie, gdzie tylko może. Brakuje mu jednak straconych lat. Szkoda, że początki przyszły tak późno. Gdyby zaczął przygotowania do licencji trzy lub cztery lata wcześniej, miałby więcej czasu i byłby na innym poziomie niż teraz.



A prawda jest taka, że już po sezonie 2024 zakończy starty w kategorii juniorów. Unia nie skreśla zawodnika. Nie tylko on zaczynał jazdę na żużlu w późniejszym okresie. Słyszymy, że jeśli ktoś ma talent do tego sportu, to wiek nie jest przeszkodą.