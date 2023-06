Syn Zmarzlika znów skradł show. Piękne obrazki po zawodach

Zawody w Rzeszowie przeprowadzono w zawrotnym tempie . Organizatorzy postawili na krótkie przerwy ze względu na niepokojące prognozy. W okolicach stadionu szalała podobno burza i gdyby zawitała ona na obiekt przy ulicy Hetmańskiej, to zmagania prawdopodobnie zakończyłyby się wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Zgodnie z oczekiwaniami na torze rządził i dzielił Bartosz Zmarzlik. Obrońca tytułu nie ustrzegł się jednak wpadek. W dziesiątej odsłonie wieczoru mistrza świata pokonali Patryk Dudek oraz nastoletni Wiktor Przyjemski. Z kolei kilkanaście minut później reprezentant Platinum Motoru męczył się na dystansie z Marcinem Nowakiem . Strata dwóch "oczek" nie zabrała mu ostatecznie bezpośredniego awansu do wielkiego finału.

W walce o największy puchar poza wyżej wspomnianym duetem pozostali również Maciej Janowski oraz Szymon Woźniak. To właśnie żużlowcy Betard Sparty oraz ebut.pl Stali Gorzów pomyślnie przebrnęli przez baraż. Niezadowolony musiał być po nim zwłaszcza Patryk Dudek, który ani nie razu nie przyjechał ostatni do mety aż do wyścigu numer 21.