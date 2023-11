Syn Zmarzlika znów podbija Internet. „Plac zabaw niepotrzebny”

Bartosz Zmarzlik jest wzorem do naśladowania nie tylko dzięki niesamowitej postawie na żużlowych torach. Polski zawodnik w życiu prywatnym od kilku lat jest szczęśliwym ojcem Antoniego i również w tej roli ciężko znaleźć u niego jakąkolwiek wadę. Świeżo upieczony czterokrotny indywidualny mistrz świata w trakcie trwania sezonu nie ma zbyt wiele czasu dla najbliższych, ale za to od listopada do marca z małżonką oraz ukochanym synkiem przebywa niemal 24 godziny na dobę. Ostatnio rodzinka wybrała się chociażby na rajskie wakacje do ekskluzywnego hotelu. Po powrocie do kraju też nie ma mowy o ciągłym siedzeniu w domu. Leżaki zamienili na motocykle.