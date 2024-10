Syn legendy w potrzasku. Ma jedno wyjście. Musi przeprosić ojca

Maksym Drabik ma zostać nowym zawodnikiem INNPRO ROW Rybnik. Pomimo fatalnego sezonu, dostanie szansę, aby pokazać, na co go stać. Odkąd pokłócił się z ojcem, jego wyniki zaczęły się pogarszać. Zachowanie Polaka także nie wyglądało lepiej. - Jeśli Maksym chce osiągnąć sukces, musi przeprosić ojca - mówi Jan Krzystyniak w rozmowie z Interia Sport. Trudno jednak liczyć na to, że zawodnik będzie skłonny do pojednania.