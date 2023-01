Syn legendy rusza na ratunek. Będzie jak w Ekstralidze

Wybrzeże Gdańsk zadba o adeptów

- Każda para rąk na pokładzie jest bezcenna, a to że chcemy budować wspólnie przyszłość gdańskiego żużla pokazuje, że wbrew wielu opiniom środowisko jest zjednoczone i potrafi współpracować. Będziemy wspierać działania akademii i trzymać kciuki za jej powodzenie. Młodzi zawodnicy trenujący na mini torze zostaną bezpłatnie wypożyczeni do akademii, która jako klub partnerski, będzie prowadziła również bieżące nabory. Z kolei po przejściu do klasy 250 cc, adepci automatycznie będą zawodnikami naszego klubu i zaczną szkolenie ukierunkowane na "dorosły" żużel - powiedział na łamach trojmiasto.pl sternik gdańskiej drużyny, Tadeusz Zdunek.

Wdzięczny za otrzymaną szansę jest oczywiście również sam pomysłodawca całego przedsięwzięcia, czyli wspomniany wcześniej Krystian Plech. Dla syna legendarnego Zenona będzie to swoisty powrót do żużlowego Wybrzeża, bowiem kilka lat temu zamienił on owalne tory na hale sportowe i zajmuje się obecnie piłkarzami ręcznymi. - Dziękuję zarządowi GKŻ Wybrzeże za zaufanie i chęć współpracy. Liczę, że nasza działalność da klubowi oddech i wspólnie doczekamy się nowych wychowanków. To żmudna i ciężka praca, aby znaleźć chłopców chcących uprawiać żużel i stworzyć im do tego odpowiednie warunki. Najważniejszym celem w pierwszym roku będzie systematyczność treningów i pozyskiwanie nowych adeptów - zapowiedział.