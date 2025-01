Syn legendy podpisał kontrakt. Polscy kibice go kochają

Najmłodszy nabytek

W komunikacie brytyjskiej drużyny King’s Lynn możemy przeczytać, że 5-letni Cruz jest najmłodszą osobą w historii klubu. Co więcej, podobnie jak ojciec przejawia wielkie zainteresowanie żużlem, co widzieliśmy już wielokrotnie. To pokazuje, że jest ogromna szansa na to, że nazwisko Harris będzie dalej wszechobecne w brytyjskim żużlu.