Syn legendy na zakręcie, a tu takie słowa. Usunie wszystkie przeszkody

INNPRO ROW Rybnik zdaniem większości ekspertów jest kandydatem numer 1 do spadku . Jeśli jednak prezes Krzysztof Mrozek zrealizuje swój plan, to 12-krotny mistrz Polski spokojnie utrzyma się w lidze.

Prezes ROW-u Rybnik ma prosty plan na utrzymanie

Każda drużyna potrzebuje lidera, a najlepiej dwóch. Działacz przekonuje, że ma kandydatów do obsadzenia tych roli. A gwiazdą i lokomotywą jego zespołu ma być Maksym Drabik. Syn legendy Włókniarza Częstochowa Sławomira Drabika jest rozbity po najgorszym sezonie w karierze, ale Mrozek nie ma wątpliwości, że to, co sobie zaplanował uda się zrealizować w 100 procentach.

- Zobaczycie, że to się uda - zapowiada odważnie prezes Mrozek i chyba wie, co mówi. W przeszłości odkrył już dla żużla kilku zawodników. Postawił na nogi Roberta Lamberta, dał szansę Maxowi Fricke czy Danielowi Bewleyowi. Cała trójka właśnie w Rybniku wypłynęła na szerokie wody. Z Drabikiem ma być tak samo. Kręta dotąd ścieżka jego seniorskiej kariery ma się wyprostować.

Krzysztof Mrozek ma sprawdzone patenty. Wie, jak z Maksyma Drabika zrobić gwiazdę

Jeszcze kilka miesięcy temu prezes ROW-u mówił nieśmiało, że ucieszy się, jak Drabik zrobi dwucyfrówki w obu meczach z Krono-Plast Włókniarzem, gdzie jeździł w sezonie 2024. Teraz mowa o dwucyfrówkach w każdym spotkaniu. Drabik ma ciągnąć wynik, a prezes zadba o to, żeby usunąć wszystko to, co go irytuje i rozprasza.