Syn legendy może stracić pracę. Nawet Najman łapał się za głowę

Tak prezes Włókniarza pomógł Drabikowi

Prezes Michał Świącik nie mógł dłużej patrzeć , jak syn Sławomira Drabika, idola częstochowskich kibiców, męczy się na torze. Porozmawiał z Drabikiem i podstawił mu silniki Kargera. Przełomu jednak dalej nie ma. Dlaczego? Wygląda na to, że Drabik potrzebuje więcej czasu na to, żeby lepiej poznać nowe silniki i dopasować je do swoich potrzeb.

Dzwonił nawet Marcin Najman

Być może coś w tym jest. Drabik ma problem o tyle, że właśnie rozstał się z szefem swojego teamu mechaników Wojciechem Plutą. Od osób znających to środowisko słyszymy na temat Pluty różne opinie. Kiedyś pracował dla taty Maksyma, ale tam nie zajmował się ustawieniami silnika. U Maksyma to robił i był z tym problem. W każdym razie Drabik jest teraz na etapie zmian w teamie, a to też nie pomaga. Już teraz we Włókniarzu mówią, że Drabik musi zatrudnić dobrego mechanika, który ogarnie mu warsztat i silniki.