 Świeżo upieczony mistrz zabrał głos. Wszystko sobie zaplanował

Rohan Tungate, nowy mistrz Australii, przemówił za pośrednictwem oficjalnej strony swojego klubu INNPRO ROW-u Rybnik. - Czuję się świetnie. To dla mnie ogromne osiągnięcie. Wróciłem do Australii tylko po to, żeby wziąć udział w tych mistrzostwach – powiedział żużlowiec, który przed ostatnim turniejem finałowym tracił 5 punktów do Maxa Fricke, ale odrobił straty z nawiązką i wygrał.