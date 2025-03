Świetne wieści ws. zdrowia gwiazdy. Szykuje się głośny powrót

Kiedy lekarze zobaczyli wyniki badań Taia Woffindena, to złapali się za głowę. Zawodnik nie miał pełnego wyprostu w ręce i zachodziła obawa, że już nigdy nie wróci do pełnej sprawności. W Zielonej Górze, gdzie miał już podpisaną wstępną umowę, zaproponowano mu walkę o skład z Przemysławem Pawlickim. Trzykrotny mistrz świata to odrzucił i poszedł do Stali Rzeszów. Tydzień temu, ku zaskoczeniu wszystkich, wrócił na tor po 7-miesięcznej przerwie. Brytyjczyk ma być gotowy w stu procentach. - Jeżeli zdrowie będzie sprzyjało, będzie jednym z dominatorów rozgrywek. Zobaczymy go jeszcze w PGE Ekstralidze - przyznaje Jacek Frątczak w rozmowie z Interia Sport.