Świetna robota przeszła mu koło nosa. Czekał na ich powrót, jak na zbawienie

Speedway Kraków oficjalnie nie przystąpi do rozgrywek Krajowej Ligi Żużlowej. Działacze czynili wszelkie starania, a szczególnie Mikołaj Frankiewicz, prezes klubu z Małopolski. Miasto Kraków nie przeznaczyło jednak obiecanych 330 tysięcy złotych, co w zasadzie oznaczało tylko jedno. Koniec marzeń o powrocie ligowego żużla do grodu Kraka.