Świetna inwestycja polskiego klubu. Zysk może wynieść kilka milionów

Transfer Musielaka okazał się strzałem w dziesiątkę

Ściągnięcie do klubu Tobiasza Musielaka okazało się prawdziwym hitem. Polak od samego początku świetnie wszedł do zespołu. W przeszłości bronił przecież barw Wilków, więc doskonale zna to środowisko. Krośnieńscy działacze wiedzieli co robią, bo Musielak to zawodnik, który nie sprawia problemów i świetnie wpasowuje się w zespół.