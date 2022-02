Świderski odchodzi? Prezes Kolejarza: "To wierutna bzdura!"

Przegląd Sportowy donosi, że Piotr Świderski miał sprzedać klubowi trzy motocykle do wykorzystywania w szkółce, a te okazały się zajechane i nienadające się do jazdy. Rozsierdzony Sławomir Knop miał z miejsca zerwać kontrakt ze szkoleniowcem. Jego posadę miał zająć Adam Skórnicki, indywidualny mistrz Polski z 2008 roku, zdobywca złota i srebra DMP jako trener Fogo Unii Leszno. W ostatnich latach prowadzi on Orła Łódź, a eksperci chwalą go przede wszystkim za dobre wyniki w pracy z młodzieżą.

- To wierutne bzdury - dementuje prezes Metalika Recykling Kolejarza Rawicz. - Nie ma mowy o żadnym zwolnieniu, a Piotr Świderski w dalszym ciągu pozostaje pierwszym trenerem naszego zespołu. Historia o trzech zajechanych motocyklach to również bujda na resorach. Nie wiem skąd takie pomysły - dodaje.

Skórnicki? Prezes jeszcze o nim opowie

Sławomir Knop uważa, że tego typu plotki mają na celu naruszenie dobrego imienia jego klubu. Ma swoje podejrzenia dotyczącego tego, kto może je rozpowszechniać, ale zamierza zostawić je dla siebie. - Do kwestii Adama Skórnickiego odniosę się z kolei za kilka dni. Będę miał na jego temat bardzo ciekawą informację - deklaruje.

Oznacza to, że zespół Metalika Recykling Kolejarza Rawicz może w dalszym ciągu prowadzić przygotowania do sezonu. Te są bardzo intensywne, podobnie jak aspiracje zespołu. Niektórzy z rawickich zawodników otwarcie snują plany dotyczące awansu. Papierowym faworytem najniższej klasy rozgrywkowej wydaje się co prawda SpecHouse PSŻ Poznań, jednak rawiczanie uznawani są przez ekspertów za drużynę mogącą napsuć im sporo krwi. Trener Piotr Świderski będzie miał do swojej dyspozycji między innymi: Sama Mastersa, Daniela Kaczmarka, Damiana Dróżdża, Josha Pickieringa, Damiana Balińskiego czy Toma Brennana. Gościnnie w barwach Niedźwiedzi startować będzie także Wiktor Przyjemski, niezwykle utalentowany 16-latek z Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Niewykluczone, że kadra Kolejarza zdąży się jeszcze powiększyć.