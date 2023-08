Świat mu się nie zawali, jeśli odejdzie. Oni za rok nie będą faworytem?

Buczkowski i Falubaz. Krzystyniak ma alternatywę

Pozostanie w Zielonej Górze jest jedyną szansą dla 37-latka na powrót do elity. W innym przypadku trzeci rok z rzędu spędzi w I lidze, gdzie akurat powinien mieć mnóstwo opcji do wyboru. Dzwonili do niego już z Krosna, ale odmówił, bo ma nadzieję na przedłużenie umowy z Falubazem. Być może strony wznowią jeszcze rozmowy. Chętny do ściągnięcia doświadczonego żużlowca ma być również Jerzy Kanclerz, prezes Abramczyk Polonii.



Takiej klasy zawodnik na brak propozycji nie będzie narzekał. - Pomoże Falubazowi awansować i zobaczymy, co dalej się wydarzy. Jeżeli zielonogórzanie zakontraktują trzech nowych seniorów, to siłą rzeczy trzech zawodników musi odejść. Regulamin do tego zmusza. Buczkowski chce się cieszyć z jazdy i punktów. Widzę go w I lidze w Polonii. Już kiedyś tam jeździł. Wydaje mi się, że bydgoski tor odpowiada jego stylowi jazdy - podkreśla nasz rozmówca.