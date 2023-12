Sukcesy i głośne afery. To był prawdziwy rollercoaster

Powrót DPŚ i złoto Polaków

Drużynowy Puchar Świata wrócił do żużlowego kalendarza po sześciu latach i po raz kolejny Biało-Czerwoni pokazali, że w tej formule mamy po prostu najlepszą reprezentację. W przeszłości finałowe turnieje nie zawsze od początku do końca nam się układały, ale bardzo często Polacy kończyli zmagania ze złotem i powtórzyło się to w 2023 roku we Wrocławiu. Tym razem bohaterem był Maciej Janowski, który... w całych zawodach indywidualnie nie wygrał żadnego wyścigu.



Janowski jednak w decydującym momencie (w ostatnim wyścigu dnia!) wykorzystał znajomość wrocławskiego toru i na dystansie po kapitalnej szarży wyprzedził Roberta Lamberta, co oznaczało powrót reprezentacji Polski na tron. Już sam powrót DPŚ był wielkim wydarzeniem, ale zgadzały się inne bardzo ważne rzeczy. Kibice w finale dostali to, na co czekali, czyli wielkie emocje i rywalizację o medale do samego końca. Organizatorzy również zebrali mnóstwo pochwał. Możemy tylko żałować, że kolejny DPŚ dopiero za trzy lata. Teraz w kalendarzu znów pojawi się Speedway of Nations (turniej par).